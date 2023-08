donderdag 31 augustus 2023 om 10:03

Laurens De Plus met succes geopereerd aan gebroken heup

Laurens De Plus is deze week succesvol onder het mes gegaan. De Belgische klimmer liep afgelopen zaterdag bij een valpartij in de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta a España een breuk op in zijn rechterheup. De Plus zal binnenkort beginnen aan zijn revalidatietraject, zo laat zijn ploeg INEOS Grenadiers weten via social media.

De 27-jarige De Plus ging zaterdagavond al vroeg in de Vuelta-ploegentijdrit tegen de vlakte. De gevolgen van de val bleken te ernstig om zijn weg nog te vervolgen. In het ziekenhuis kwam een gebroken rechterheup aan het licht. Het verlies van de Belg is een aderlating voor de Britse ploeg, want in de voorbije Giro d’Italia – waarin hij een tiende plaats in de eindklassering liet optekenen – bleek hij van goudwaarde voor kopman Geraint Thomas.

Maar het is vooral een bittere pil voor De Plus zelf, die de laatste jaren al werd geteisterd door de nodige blessureleed en andere lichamelijke klachten. De klimmer heeft inmiddels dus wel een succesvolle medische ingreep achter de rug, en kan nu weer vooruitkijken.

“Laurens is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en zal binnenkort zijn revalidatieproces beginnen, onder toeziend oog van de medische staf. We wensen Laurens een spoedig herstel en een terugkeer naar volledige fitheid”, laat zijn werkgever weten op X, voorheen Twitter.