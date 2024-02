zondag 4 februari 2024 om 14:23

Lauren Molengraaf verrast zichzelf op WK: “Twijfelde zelfs om te starten”

Video Lauren Molengraaf kan tevreden terugkijken op het WK veldrijden voor beloften vrouwen. De 19-jarige Nederlandse werd na een moeilijke week zevende. “Het ging beter dan verwacht”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Ik stond zonder verwachtingen aan de start. Ik heb de hele week getwijfeld of ik überhaupt zou starten, dus ik ben heel tevreden”, aldus Molengraaf. “Ik heb het hele seizoen al wat problemen met de rug. Vorige week was het echt een drama. Ik had echt geen power in de benen, ook niet op training. Dan is fietsen echt niet leuk. Ik ben heel blij dat het zo goed ging vandaag.”

Waarom besloot Molengraaf uiteindelijk dan toch te starten in Tábor? “Ik ben nog een paar keer behandeld deze week. Ik heb goed gegeten en gedronken, en er alles aan gedaan om nog één laatste keer te proberen dit seizoen. Als eerstejaars maakt het ook niet zoveel uit hoeveelste je wordt. Het is vandaag de goede kant opgevallen. Achteraf gezien ben ik blij.”