woensdag 20 september 2023 om 12:42

Lauren Molengraaf maakt zich met een bijzondere constructie op voor profavontuur

Lauren Molengraaf zal volgend jaar haar profdebuut maken in het tenue van FDJ-SUEZ. De nog maar 17-jarige Nederlandse heeft een tweejarig contract getekend bij de Franse formatie. Het gaat hier om een bijzondere samenwerking, aangezien ze in het veld en op de mountainbike zal uitkomen voor andere teams.

De veelzijdige Molengraaf kennen we nu vooral uit de cross en de mountainbikewereld, maar de piepjonge renster staat ook te boek als een beloftevolle wegrenster. Zo eindigde ze dit jaar als zevende in de Baskische juniorenkoers Bizkaikoloreak (2.Ncup) en werd ze derde op het Nederlands kampioenschap op de weg.

“We zijn enthousiast over haar potentieel. Ze is nog altijd volop in ontwikkeling als wielrenster. We hebben niet alleen een bepaalde visie op het vrouwenwielrennen, maar we hebben ook vertrouwen in opkomende talenten. Vandaar onze toewijding aan Lauren”, laat Stephen Delcourt, teammanager van FDJ-SUEZ, weten in een perscommuniqué.

Samenwerking tussen drie ploegen

Molengraaf spreekt zelf van een ‘fantastische kans’ om deel uit te maken van een Women’s WorldTeam. “Het geeft me ook de vrijheid om de drie disciplines (wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken, red.) te combineren. Ik kan rekenen op volledige steun van de ploeg. Dit is een geweldige blijk van vertrouwen. Voor een jonge renster is dat toch wel ongelofelijk mooi.”

Molengraaf zal volgend jaar op de weg dus uitkomen voor FDJ-SUEZ, maar in het veld blijft ze koersen voor Intermarché-Circus-Wanty. Op de mountainbike is ze dan weer te herkennen aan de kleuren van Lapierre Mavic.