Lat ligt hoog voor Alpecin-Deceuninck: “We willen winnen, maar dat kan altijd tegenvallen”

De voorbije Tourdeelnames van Alpecin-Deceuninck waren een groot succes en ook dit jaar hoopt de ploeg – met speerpunten Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen – weer te schitteren in de Franse ronde. Toch tempert sportief manager Christoph Roodhooft in gesprek met Het Nieuwsblad de verwachtingen.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Alpecin-Deceuninck hoopt met Van der Poel, Philipsen, Quinten Hermans, Jonas Rickaert, Ramon Sinkeldam, Silvan Dillier, Michael Gogl en Søren Kragh Andersen zo goed mogelijk voor de dag te komen in de Ronde van Frankrijk. “Ik denk dat het een logische selectie was, op een heikel punt na”, geeft Roodhooft aan. “Wat het heikele punt was, doet er niet toe. Ik vind het niet gepast om daar hier over te spreken. Wij zijn het gewoon aan onszelf verplicht om de sterkst mogelijke ploeg te selecteren.”

Een ploeg die kan beschikken over kleppers als Van der Poel en Philipsen, heeft de ambitie om etappes te winnen. “Maar hoe langer je met iets bezig bent, hoe meer je beseft hoe moeilijk het soms is om die ambitie waar te maken”, aldus Roodhooft. “Een eerste rit winnen in de Tour is op zich al verdomd moeilijk. Natuurlijk zijn Mathieu en Jasper de geknipte renners. Maar dat waren ze vorig weekend ook op de nationale kampioenschappen en het werd twee keer niks. Het heeft ons wakker geschud.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Vingegaard versus Pogacar?

We zijn een ploeg die wil winnen, om het even waar, maar dat kan altijd tegenvallen. Het kan een paar keer net niet lukken en voor je het weet ben je aan het prullen. Het kan dus zijn dat we niets winnen in de Tour, maar we zullen het wel geprobeerd hebben.”

Geen revanchegevoelens voor Van der Poel

In Nederland zijn de meeste ogen – natuurlijk – gericht op Mathieu van der Poel. De 28-jarige coureur maakt zich op voor zijn derde Tourdeelname. Vorig jaar kende hij een Tour om snel te vergeten, wat mogen we dit seizoen verwachten van de alleskunner? “Ik denk niet dat hij met grote revanchegevoelens aan de start staat”, laat Roodhooft weten. “Vorig jaar was hij niet goed, deze keer is de conditie beter. Die Tour van vorig jaar was niet leuk, dat zal hem geen tweede keer overkomen.”

Lees ook: Tour de France 2023: Alle deelnemers op een rij