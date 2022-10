Lars van der Haar zet teller op zes in Woerden: “Explosiviteit komt terug richting het EK”

Lars van der Haar weet wat het is om te winnen in de Nacht van Woerden, maar zelfs de Europees kampioen was nerveus. “Ik wilde graag winnen, want er zijn heel veel vrienden en familie hier. Natuurlijk ben je dan nerveus, want zo vaak gebeurt dat niet. Als het zo dicht bij huis is, wil je extra je best doen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Van der Haars woonplaats Woudenberg ligt op een half uur rijden van Woerden, allebei gelegen in de provincie Utrecht. Een echte thuiscross zou je het dus kunnen noemen. En de zegereeks van Van der Haar begint de vormen aan te nemen van Sanne Cant op het BK veldrijden. “Volgens mij tien, elf of dertien? Ik weet het niet. Echt heel veel”, lacht hij. “Maar volgens lig ik nog de helft achter! Het is mooi om hier te winnen. Of het tijd is om dit de GP Lars van der Haar te noemen? Dat is niet aan mij, maar het is een mooie cross en ik kom hier graag.”

Het werd in de avondcross van Woerden een strijd tussen de kopman van Baloise Trek Lions en Quinten Hermans. Halverwege de cross sloeg Van der Haar toe. “Het was heel leuk tegen Quinten. We hebben een mooie strijd samen geleverd en mooie koers gemaakt”, blikt hij terug. Dat hij afgelopen week nog ziek was, deed hem niet twijfelen. “Ik wilde het liefst een streep voor hebben op de rest, dat is helaas niet gelukt. Maar ik was gelukkig op tijd beter om alle wedstrijden wel te doen.”

Op naar het EK

Over een kleine twee weken verdedigt Van der Haar in Namen zijn Europese titel. In Woerden voelde hij dat hij weer een stap had gezet. “Ik merkte wel dat het sturen weer wat beter ging. Aan het begin van het seizoen had ik wat moeite met het volgen, in het wiel. Dat gaat echt wel weer goed en dat is handig richting het EK. Ook de explosiviteit begint weer te komen. Dat ga ik nodig hebben om mee te kunnen op dat EK”, aldus de kleine crosser.

Ook deed Van der Haar alvast een kleine vooruitblik van de huidige waardeverhoudingen op weg naar de Europese kampioensstrijd. “Eli Iserbyt heeft een streepje voor”, is hij duidelijk. “Michael Vanthourenhout is wel gewaagd aan mij en ik denk dat Quinten Hermans en Laurens Sweeck de vraagtekens zijn. Maar ik hoop een mooie strijd te kunnen leveren en ik denk er dicht bij te kunnen zijn.”