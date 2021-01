Lars van der Haar zesde na inhaalrace: “Chaos bij de start”

Interview

Lars van der Haar eindigde in de wereldbekerwedstrijd van Overijse op de zesde plaats. Daar was wel een inhaalrace voor nodig. Al direct na de start kwam de Nederlander in de problemen, liet hij weten aan WielerFlits.

“De eerste ronde was niet wat het moest zijn. Ik raakte namelijk ingesloten bij de start en dat was echt chaos, ik ben wel drie keer bijna gevallen”, vertelde Van der Haar. “Toen draaide ik het veld in en voordat ik het door had, was ik in de wisselpost. Toen dacht ik ‘klote, nu moet ik natuurlijk van fiets wisselen’. Ik zocht mijn mecaniciens, wilde wisselen, maar dat was chaos. Iedereen stond ervoor, ik heb moeten wachten. Uiteindelijk pakte ik mijn fiets en ben ik maar weer gegaan. Dat was echt een drama. Toen ik weer vertrok en voor me keek, zag ik een heel peloton, ik denk dat ik 35e lag. Dan weet je dat het een heel lange koers gaat worden.”

Toch ging de Nederlander niet bij de pakken neerzitten. “Ik voelde me een stuk beter dan gisteren in Hamme. Het lopen viel me zwaar, maar het fietsen ging me goed af. Ik wist dat je er dan nog heel veel kan pakken, zeker in het begin probeerde ik die groepjes snel voorbij te steken. Ook reed ik hard de klim op. Alleen in de laatste ronde zat ik er wel echt goed door. Al was ik er bij de start bij geweest, dan was ik misschien ook zesde geworden. Nadat wat mij is overkomen, was het wel een verrassing om hier zesde te worden. Dus daar ben ik wel trots op.”

Dendermonde

In de loodzware moddercross van Dendermonde, tussen kerst en oud-en-nieuw, stapte Van der Haar halverwege af. Ook toen had hij een slechte start. Vervolgens wist hij zich terug te vechten naar de twaalfde plek, maar halfkoers moest hij toch afhaken. “Dendermonde was wel heel iets anders, dat is niet te vergelijken met wat je hier ziet. Dat kom je een, soms nul keer per jaar tegen. Dan weet ik van tevoren dat het niet voor mij is. Natuurlijk wil ik niet afstappen. Maar het zat daar zo tegen, dat het er niet meer lukte.”

Niet alleen waren de omstandigheden anders in Overijse, ook stond de eerste startrij op het WK in Oostende op het spel. De beste acht in het wereldbekerklassement mogen namelijk vooraan van start gaan en daarvoor was Van der Haar nog in een strijd verwikkeld met Laurens Sweeck. “Ik weet hoe zwaar het hier is en ik had ook echt wel een doel voor ogen om voor Sweeck te eindigen in het klassement. Dus toen ik op een gegeven moment hem in het oog kreeg, dan is dat als een stier met een rode lap natuurlijk.”

Uiteindelijk kwam Van der Haar als zesde over de streep, net voor Sweeck. Daarmee eindigt de Nederlander net wèl bij de beste acht en Sweeck net nièt. Van der Haar: “Ik had het wel erg gevonden als dat niet was gelukt. Het zijn zulke rare regels met de Wereldbeker. Je rijdt heel het jaar het schompes voor die eerste rij en je hoeft maar een keer iets tegen te komen… Je ziet zoals Eli, die rijdt er drie niet en die staat nog op de tweede rij. Die regels slaan nergens op. Dat is voor volgend jaar misschien wel een puntje.”

Zand

De Nederlander, die al drie keer op het podium stond van het WK, reist volgende week met een goed gevoel af naar Oostende. “Gisteren was ik echt niet goed. Vandaag was ik ook niet super, maar al een stuk beter. Ik heb misschien gewoon net iets teveel getraind. Ik hoop dat dat met een goede rustweek gaat renderen naar het WK en anders de weken daarna ook nog. Het zand? Nee, dat schrikt mij zeker niet af. Maar die brug en wat daarna komt wel natuurlijk. Je kunt de wedstrijd in het zand verliezen, maar niet winnen. Gewonnen gaat er worden op de brug of daarachter.”