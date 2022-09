Lars van der Haar: “Kampioenschappen opnieuw grootste doelen”

Lars van der Haar kende vorig seizoen een zeer goed jaar in het veld. De Nederlander van Baloise-Trek Lions werd zowel Europees als nationaal kampioen. “Het EK is dit seizoen in Namen, daar kan en wil ik mijn titel verlengen. Daarnaast wil ik ook me ook tonen op het WK in Hoogerheide, wie daar ook aan de start staat.”

Het zijn drukke dagen voor Van der Haar, de 31-jarige coureur is namelijk net vader geworden. Op 10 september werd zijn dochter Sofia geboren. “Dat is natuurlijk heel bijzonder en mooi. De afgelopen dagen hebben ook wel wat energie gekost, maar we zijn heel gelukkig”, vertelde Van der Haar met een brede glimlach aan WielerFlits.

De Woudenberger reed de afgelopen maanden een aantal wegkoersen met Baloise-Trek Lions. In de Ronde van Namen won Van der Haar zelfs een van de etappes. “Winnen is altijd mooi, maar het niveau in Namen is niet dat van bijvoorbeeld de Baloise Belgium Tour. Afgezien daarvan kijk ik in het algemeen terug op een redelijk goede zomer, mijn conditie is zonder enige twijfel goed.”

Aantal tegenslagen in de zomer

Toch liep niet alles van een leien dakje voor de Europees kampioen veldrijden. “Ik heb wat last gehad van mijn knie en ben ziek geworden op stage in Mallorca. Jammer genoeg ben ik ook een aantal keer tegen de grond gegaan, dat is nooit leuk.” Deze tegenslagen hebben er mede voor gezorgd dat Van der Haar later dan gepland aan zijn trainingen in het veld is begonnen.

Aanstaande zondag, de Exact Cross Kruibeke, is zijn eerste wedstrijd van het seizoen. “Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Mijn conditie is heel goed, maar ik weet niet of ik fit genoeg ben om een uitslag te rijden. Na een aantal rondjes zal het snel duidelijk worden waar ik sta tegenover de rest.”

Europese titel verdedigen

Van der Haar richt zich, net zoals vorig seizoen, op de kampioenschappen. Bovendien verdedigt hij zijn Europese en nationale titel. “Mijn eerste piek zal richting het EK in Namen zijn. Daar krijg ik een heel mooie kans om weer Europees kampioen te worden. Vervolgens zal ik me richten op het NK en het WK. Zeker op het WK in Hoogerheide wil ik echt top zijn. Of de drie toppers nu meedoen of niet, maakt me niet uit, ik wil mezelf daar laten zien voor eigen publiek.”

“Het zal echter wel heel moeilijk worden. Vanzelfsprekend is het niet om twee jaar na elkaar kampioenschappen te winnen. Ik blijf wel met dat doel rondrijden.” Daarnaast wil Van der Haar het ook goed doen in een van de grote klassementen. Vorig jaar kwam hij niet verder dan een derde plaats in de Superprestige als beste prestatie in een van de regelmatigheidscriteria.

“Wereldbeker zou veel exclusiever kunnen zijn met minder crossen”

Aangezien de crosser van Baloise-Trek Lions de Wereldbeker in Fayetteville meteen laat vallen, zal hij zich alleszins niet richten op het klassement van het meest belangrijke regelmatigheidscriterium. “Ook daarna zal ik een aantal manches laten vallen, in functie van de kampioenschappen. Voor mij mogen er in het algemeen overigens een pak minder Wereldbekers zijn. Er zijn er zoveel, waardoor ze minder belangrijk worden.”

“Ik denk dat je de Wereldbeker exclusiever kan maken als je weer teruggaat naar negen à tien manches”, gaat Van der Haar voort. “Elke zondag zit nu vol met een van de Wereldbekers. De andere klassementen willen daar ook tussen, waar wij ook allemaal aan de start moeten komen. Op die manier krijg je een heel vol en druk seizoen. Je moet ook de tijd vinden om te trainen, dus dan moet je keuzes maken.”