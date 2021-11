Lars van der Haar weer Europees kampioen: “Ik kan het niet geloven, dit is echt bizar”

Video

Lars van der Haar stond vol emoties de pers te woord meteen na zijn overwinning op het EK veldrijden op de VAM-berg. De Woudenberger stuntte door het volledige Belgische blok een hak te zetten. “Ik kan het nog niet geloven. Het is echt bizar”, vertelt hij tegen de NOS. Hij kan er nu ook meer van genieten dan zijn eerste titel in 2015. “Toen moest ik andere dingen zeggen en nu mag ik er blijer mee zijn”, grijnst hij voor de camera van WielerFlits, doelend op zijn toenmalige ploeg Giant-Shimano.

“Ik heb alles gegeven en ik moest proberen in het begin niet op kop te komen, maar toch moest ik wat gaten dichtrijden”, blikt hij terug. “Daardoor werd het wel een harde koers en dat ik precies wat ik wilde. Ik heb gedacht aan wat ze altijd zeiden: niet nadenken, gewoon rijden.”

De laatste overwinning van Van der Haar dateert uit oktober 2019, toen hij de Nacht van Woerden won in eigen regio. Hij voelde dat een nieuwe zege eraan zat te komen. “Ik voelde me heel goed, maar dit parcours is zo atypisch en zo zwaar. Dat speelde in mijn kaart”, weet de renner van Trek Baloise Lions.

In 2015 was Van der Haar ook al eens Europees kampioen. Toen flikte hij dat in Huijbergen. “Deze is mooier, veel mooier”, is hij duidelijk. “Ik heb toch een aantal jaar niet veel kunnen winnen, dus om dan zo een titel te pakken is echt mooi. Al heb ik geen idee waarom het nu wel lukt. Of hier de beste Van der Haar ooit staat? Zo voel ik me wel.”