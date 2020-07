Lars van der Haar was in maart geveld door coronavirus zondag 5 juli 2020 om 19:39

Lars van der Haar heeft enkele maanden terug het coronavirus onder de leden gehad. Dat heeft de veldrijder van Telenet-Baloise gezegd tegen de NOS voor aanvang van de GP Vermarc Sport, waar hij aan de start stond.

Van der Haar liep het coronavirus in maart op, toen hij na het veldritseizoen vakantie vierde op wintersport. “Ik heb er twee weken goed last van gehad en in totaal zes weken niet gefietst”, zei Van der Haar, die inmiddels weer hersteld is. “We hadden laatst nog een test, dus dat is allemaal nog goed.”

In de GP Vermarc Sport wist Van der Haar als 77ste te eindigen, in een peloton dat op zeven minuten van winnaar Florian Sénéchal over de finish kwam.