Lars van der Haar tweede in Zonhoven: “Maar was echt bezig met overwinning”

Lars van der Haar was na afloop van de Wereldbeker veldrijden in Zonhoven erg blij. Zelf werd de crosser van Baloise Trek Lions tweede, achter zijn winnende ploeggenoot Toon Aerts. “Ik ben blij dat Toon heeft gewonnen, maar anders had ik graag zelf gewonnen”, zegt hij.

“Ik was er echt mee bezig”, gaat Van der Haar verder. Zijn laatste overwinning dateert namelijk uit 2019, toen hij in oktober de Nacht van Woerden won in eigen regio. In Zonhoven was hij er dicht bij, maar ging Aerts met de zege aan de haal. “Toon ging echt op het beste moment”, vindt hij.

“Voor mij was het zwaarste stuk elke ronde de tweede keer omhoog lopen. Daar ging ik kapot. Op de rest van het parcours voelde ik mij goed”, beschrijft de Woudenberger, die vaak achter Eli Iserbyt de klimmetjes op reed. “Eli maakte daar soms wat foutjes. Maar als je zelf een keer op kop rijdt, maak je ook een fout. Maar ik vond het een mooie cross.”

Van der Haar heeft de trip naar de Verenigde Staten goed verteerd. Zaterdag in Ruddervoorde werd hij vierde en daar voegde hij dus een tweede plek in Zonhoven aan toe. “Ik ben vooral blij dat dit weekend erop zit. Nu ga ik deze week wat duurtrainingen doen en op naar Overijse”, kijkt hij uit naar komend weekend.