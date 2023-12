zondag 3 december 2023 om 17:11

Lars van der Haar tweede in Wereldbeker Flamanville: “Kwam moeilijk in mijn ritme”

Lars van der Haar hoopte vandaag te profiteren van zijn iets frissere benen, maar de Nederlandse kampioen moest in de Wereldbeker van Flamanville zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt. “Hij was ook wel de beste”, concludeert Van der Haar na afloop.

Van der Haar stond zaterdag niet aan de start van de Superprestigecross van Boom. De renner van Baloise Trek Lions richtte zijn vizier volledig op de cross in Flamanville, maar kende wat problemen in de openingsronde. “In de eerste ronde kwam ik moeilijk in mijn ritme. Gelukkig kwam ik op een gegeven moment wel weer aansluiten bij Eli.”

De Nederlander deed daarna zijn werk als ploeggenoot van Pim Ronhaar, die op dat moment alleen voorop reed. “Ik wilde Pim zoveel mogelijk seconden geven, maar ik kon niet constant voor Eli rijden. Eli was uiteindelijk ook wel de sterkste. Ik kon niet volgen en moest toen een ronde herstellen, maar ik voelde me daarna wel sterk. Ik ben dan ook wel blij met mijn tweede plek.”

Oppassen voor eenden en ganzen

Van der Haar kreeg tijdens de cross niet alleen te maken met hindernissen op het parcours, maar moest ook de nodige eenden en ganzen ontwijken. “Ik heb dat wel eens moeten doen voor honden, maar eenden heb ik nog niet meegemaakt… Nou ja, die beestjes kunnen er ook weinig aan doen”, ziet hij er de lol wel van in.

Nu de cross in Flamanville is verreden, volgt een trainingsstage op het Spaanse eiland Mallorca. “Dinsdag vertrek ik met Pim. Het is heel hard nodig om weer conditie en frisheid op te doen. Nu rijden we vooral op karakter en conditie, maar straks komen er enkele zeer frisse jongens (doelt op Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, red.) bij. Ik zal nu heel erg hard moeten gaan trainen, om ze nog iets van te kunnen volgen.”