Niels Bastiaens • maandag 30 oktober 2023 om 13:28

Lars van der Haar: “Pieken naar het EK? Mijn eerste doel ligt op de Koppenberg”

Video De Wereldbeker van Maasmechelen betekende voor Lars van der Haar zijn eerste dagzege in het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium in meer dan twee jaar. “Nu kijk ik uit naar woensdag”, blikte Van der Haar meteen vooruit.

Lars van der Haar is als een diesel, die na een kleine maand crossen nu plots helemaal onder stoom komt. Afgelopen week moest hij in de Nacht van Woerden enorm diep gaan om Laurens Sweeck af te troeven, maar in de Wereldbeker van Maasmechelen – zo moest ook nummer twee Eli Iserbyt achteraf toegeven – toonde Van der Haar zich de beste man in koers.

Jonge gasten

“In Woerden miste ik nog power, maar zondag was ik dik oké. Ik probeer toe te groeien naar mijn beste niveau, maar winnen was toch een verrassing”, aldus Van der Haar. Dat heeft alles te maken met de tegenstand, die dit seizoen op een heel hoog niveau rondcrost. “Het was al moeilijk om te winnen tegen de gevestigde orde. Maar er zijn dit jaar ook nog wat jonge gasten bij gekomen, wat het nog lastiger maakt. Het maakt zo niet meer uit waar je wint, het is altijd belangrijk.”

Al rijden veel van die ‘jonge gasten’ ook bij Van der Haar in de ploeg bij Baloise-Trek Lions. Die samenwerking legt hem geen windeieren. “Thibau (Nys, red.) en Pim (Ronhaar, red.) hadden al een paar keer aangevallen, waardoor Eli (Iserbyt, red.) moest achtervolgen. Toen hij de kloof had gedicht, voelde ik dat hij het tempo wilde drukken om bij te komen. Dus dacht ik: dit is het moment om nog iets te proberen. Ik had het geluk dat Thibau daarna ook kon afstoppen. Nadien was het nog drie rondes afzien, met ook nog een lekke band tussendoor, maar ik kon het afwerken.”

Klassementen

Waardoor de regerende Nederlandse kampioen in één klap de leiderstrui van de Wereldbeker overneemt van ploegmaat Nys. Eén probleem: Van der Haar is nogal selectief in de crossen die hij deze winter rijdt. Hij zal de Wereldbekers van Dublin en Val di Sole binnenkort sowieso links laten liggen, waardoor een eindzege in het meest prestigieuze klassement sowieso onmogelijk lijkt.

“De X2O Trofee rijd ik wel volledig”, vertelde Van der Haar. “Maar afgelopen weekend heb ik ook Ruddervoorde (Superprestige, red.) meegenomen, omdat ik dat een mooie cross vind. Plus, een dubbel weekend afwerken in de week voor het EK is altijd goed om een beetje hardheid op te doen.”

De 32-jarige crosser weet intussen wat het is om de Europese trui te mogen aantrekken, want zowel bij de eerste editie van het EK voor profs (2015) als in 2021 was hij er al eens de beste. “Maar nu was de Koppenbergcross van woensdag eigenlijk mijn eerste piek. Mijn idee is altijd, als je op de Koppenberg goed bent, zal dat op het EK ook het geval zijn. Dit jaar is het EK-parcours alleen iets moeilijker om je echt op te focussen, omdat het een rondje is waar je heel makkelijk kan volgen als het niet modderig ligt.”