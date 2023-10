Niels Bastiaens • maandag 30 oktober 2023 om 11:00

Sven Nys: “Koppenbergcross geniet even hoog aanzien als het Europees kampioenschap”

Interview De Koppenbergcross op 1 november. Het is al decennialang een traditie in veldritland. Maar zo’n zware cross afwerken, amper vier (voor de vrouwen) of vijf (voor de mannen) dagen voor het EK, is dat wel een goed idee? “Voor ons is passen geen optie. Daarvoor hebben we te veel respect voor een klassieker als de Koppenberg”, vindt Sven Nys, destijds gedoopt tot de ‘Koning van de Koppenberg’ en nu ploegmanager bij Baloise-Trek Lions.

Laurens Sweeck, Ceylin del Carmen Alvarado, Gerben Kuypers, Inge van der Heijden, Marion Norbert-Riberolle, Marie Schreiber, Niels Vandeputte en Joris Nieuwenhuis: zij behoren tot het kransje renners die de loodzware Koppenbergcross niet in hun planning vinden passen. De opener van de X2O Badkamers Trofee mist zo een pak smaakmakers van afgelopen crossweekend.

Druk programma

Op zich is dat niet onlogisch: tussen de cross van Ruddervoorde (vorige zaterdag) en het EK van komend weekend staan er immers vier crossen in negen dagen op het programma. Telkens met maximaal drie dagen rust tussen. Dat is bij lange niet zo druk als de kerstperiode, maar het verplicht de renners om keuzes te maken in functie van het kampioenschap. “Er is allemaal goed over nagedacht”, vertelt Nys. “Deze week kun je niet veel meer trainen, dus moeten renners voor zichzelf uitmaken: ga ik alle competitie aan, of kies ik er hier en daar eentje uit?”

“In onze ploeg hebben de meeste renners gekozen om de Superprestigecross van Ruddervoorde te laten vallen en vol voor Maasmechelen te gaan. De uitzondering is Lars van der Haar, die wél het volledige programma afwerkt. Leeftijd is daarbij een niet te onderschatten factor. Iemand ouder dan dertig, zoals Lars, kan veel competitie op korte tijd beter aan dan die jonge mannen, die zichzelf voorbij kunnen rijden als het te druk wordt.”

Bovendien speelt volgens Nys ook het mentale aspect een rol. “Het probleem is: veel renners zijn nog maar net terug van Amerika, met een jetlag, waardoor ze al weinig trainingsarbeid konden doen. Nu mogen ze, door al die crossen, opnieuw voor een bepaalde periode niet veel trainen. Voor renners is dat een vreemde gewaarwording. Het is als ploeg belangrijk om hen daar mentaal op voor te bereiden, en ze het vertrouwen te geven dat het voor iedereen hetzelfde is. Volle bak trainen zal pas na het EK weer lukken. Je moest al bij de start van het seizoen klaar zijn, en nu is het hopen dat je nu elke keer goed blijft herstellen.”

Koppenbergcross

Verliest een oerklassieker als de Koppenbergcross anno 2023 in aanzien, nu de korte tijdspanne tot het Europees kampioenschap een aantal toppers verplicht om de loodzware onderneming links te laten liggen? “Helemaal niet”, zegt Nys. “De Koppenberg is een event op zich, dat staat als een huis. Het maakt niet uit op welke dag dat valt. Iedereen wil daar heel graag winnen en die kassei mee naar huis nemen. De Koppenberg wordt even hoog aanzien als een Europees kampioenschap, daar maak ik mij geen zorgen over.”

Nys stelt zich als negenvoudig winnaar uiteraard op als ambassadeur van de Koppenbergcross, maar hij is naar eigen zeggen niet alleen. “Je voelt dat het leeft in het wereldje. De renners willen er zelf allemaal graag rijden. Dat we er vorig jaar hebben gewonnen, helpt uiteraard. Er is ook de traditie dat het de échte start van het crossseizoen betekent. We hebben al mooie dingen gezien in de eerste crossen. Maar 1 november, dan komt iedereen met zijn laarzen naar de cross op de Koppenberg. Dat is een traditie die je niet zomaar kapot krijgt.”

Drie dagen rust

Al wordt het natuurlijk wel alle hens aan dek om op tijd hersteld te zijn voor het Europees kampioenschap in het Franse Pontchâteau, voor veel renners hét doel van de eerste seizoenshelft “Er zitten nog drie dagen tussen, hé. Ik heb zelf nooit de combinatie moeten maken als renner, want het EK voor profs bestond toen nog niet. Maar wat ik wél weet: voor die mannen in topvorm is het geen enkel probleem om zondag opnieuw klaar te zijn. Niemand zal zich sparen op de Koppenberg.”