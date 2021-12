Lars van der Haar past voor cross in Loenhout: knieklachten

Zoek niet naar Lars van der Haar in de Azencross in Loenhout deze donderdagmiddag. De 30-jarige Europees kampioen van Baloise Trek Lions kampt met klachten aan de knie sinds een val tijdens de Jaarmarktcross in Niel op 11 november. Om de knie wat extra dagen rust te geven, past hij nu voor de X2o Badkamers Trofee-cross in Loenhout.

De resultaten van de Terriër uit Woudenberg waren ook na de val in Niel nochtans goed. Wat heet: hij won zelfs de daaropvolgende Wereldbeker in Tábor. Tot en met de Wereldbeker in Rucphen van vorige week, eindigde hij steevast bij de eerste vijf. Maar in de crosses van Namen, Dendermonde en Heusden-Zolder kwam de Nederlander niet verder dan respectievelijk een twaalfde plaats en twee tiende plekken. Wanneer Van der Haar terugkeert in competitie is nog niet duidelijk. Eerder deze week gaf ook Mathieu van der Poel al forfait wegens rugproblemen.

European champ @larsvanderhaar won’t start in Azencross Loenhout today. Lars still suffers from pain in the knee after a crash in Niel. As a precaution he will let the knee rest some extra days 🍀 @X2OTrofee pic.twitter.com/YMHBrip2tB — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) December 30, 2021