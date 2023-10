zaterdag 28 oktober 2023 om 16:33

Lars van der Haar over opvallend koersverloop in Ruddervoorde: “We snapten het niet”

Het zag er goed uit voor Lars van de Haar in de Superprestige Ruddervoorde, maar uiteindelijk moest hij toch de duimen leggen voor Eli Iserbyt. De Nederlands kampioen strandde op de tweede plaats, net voor Iserbyts ploeggenoot Michael Vanthourenhout. “Ik had de hoop dat ik met een goede passage misschien net een gaatje kon krijgen, maar ze waren net iets beter”, zei Van der Haar in het flashinterview na afloop.

“Half koers probeerde ik een aanval, maar dat viel eigenlijk vies tegen”, blikt Van der Haar terug. “Als je hier een ronde zelf op kop rijdt, kom je jezelf flink tegen. Toen kwam ik even niet in mijn pedaal, waardoor ik helemaal achterin de koers terechtkwam. In de finale dacht ik: ik blijf nu gewoon rijden. Ik wilde druk zetten, zodat ze het ploegenspel niet konden spelen. En als zij een foutje maken, ben ik misschien weg. Maar helaas.”

Van der Haar heeft zich wel vermaakt op het parcours in Ruddervoorde, geeft hij aan. “Het was wel heel tricky. Soms maakte je een foutje op een moment dat je het echt niet had verwacht, dat was wel jammer. Ik had gehoopt iets meer ruimte te krijgen in het zand, maar vaak moest ik er toch achteraan fietsen.”

De wedstrijd kende een opvallend verloop: ondanks dat er soms wat kleine verschillen waren, bleef lang een grote groep bij elkaar. “We snapten het alle drie niet”, zegt Van der Haar over zichzelf, Iserbyt en Vanthourenhout. “Ik had zelf het gevoel dat ik op de limiet zat, zij hadden het gevoel dat ze op de limiet zaten en toch bleef alles terugkomen. Ik heb geen idee hoe dat kwam. Misschien kwam het omdat je hier goed naar iemand toe kon rijden. Ik moet ook zeggen dat het een hoop scheelde als je eenmaal in iemand zijn wiel zat tegen de wind in.”