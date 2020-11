Lars van der Haar over EK veldrijden: “Ik hoop op een superdag”

Eli Iserbyt en Toon Aerts zijn vandaag de grootste favorieten voor de Europese titel in het veldrijden, maar Lars van der Haar zal zich niet zomaar gewonnen geven. “Of ik er voorbij kan, weet ik niet. Maar ik ga de kans zeker proberen te grijpen”, zo laat Van der Haar weten aan de NOS.

Aerts en Iserbyt domineren vooralsnog het crosseizoen, maar Van der Haar is in de schaduw van de Belgen bezig aan een uitstekende reeks. Zo eindigde hij in aanloop naar het EK in Rosmalen tweede in de Koppenbergcross, voor Aerts. “Het gaat de laatste weken heel goed. Er zit een mooie stijgende lijn in.”

“Ik heb een paar wedstrijden gereden die me goed lagen en waar ik een goed resultaat verwachtte. Het is wel heel mooi dat dat ook lukte. Er zijn er nog steeds één of twee beter, maar dat hoop ik dit weekend om te gooien”, aldus Van der Haar, die vijf jaar geleden al eens Europees kampioen werd in het Brabantse Huijbergen.

Erkenning

Een ding is zeker: Van der Haar zal niet zomaar meerijden in de hoop een medaille te pakken. “Ik denk dat ik liever aanvallend ten onder ga, dan dat ik stilzwijgend derde word. Ik hoop op een superdag. Een titel brengt altijd veel erkenning met zich mee. Een titel heeft altijd wat meer dan een normale overwinning.”

“Hoe vaker je dit soort wedstrijden betwist, hoe belangrijker ze worden. De trui begint ook steeds bekender te worden.” De mannen worden om 13.30 uur het veld ingestuurd, een uurtje later kennen we de nieuwe Europese kampioen. Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, doet dit jaar niet mee.