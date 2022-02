Lars van der Haar ondergaat knieoperatie na X2O Trofee Brussel

Lars van der Haar ondergaat volgende week een knieoperatie. De Europese kampioen veldrijden moet daarvoor wel vroegtijdig zijn seizoen beëindigen. Dit weekend rijdt Van der Haar nog wel de Superprestige Gavere en de X2O Badkamers Trofee in Brussel.

“Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen. De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train steekt er kniepijn op”, legt de crosser uit Woudenberg uit. “Dokter Toon Claes en ploegarts Jan Mathieu zorgden voor een gaatje in de agenda om met een operatie het probleem te verhelpen. Ik ben hen erg dankbaar voor de snelle hulp.”

De operatie staat volgende week vrijdag gepland, waardoor hij rustig kan revalideren. “Maar daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle”, aldus Van der Haar. “Ik hoop dit weekend (in Gavere en Brussel, red.) nog tweemaal te knallen om in schoonheid af te sluiten.”

Prepatellair frictie syndroom

Ploegarts Jan Mathieu legt uit wat precies de knieblessure van Van der Haar is: “Lars heeft last van een prepatellair frictie syndroom op zijn knie. Dat is ontstaan door een wondje op de knie dat inwendig geïrriteerd is geraakt door de multipele fietsbewegingen. Dit letsel geeft vooral last bij lange duurtrainingen. Bij de operatie zullen ze dat stukje irritatie wegsnijden.”