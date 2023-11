zondag 12 november 2023 om 17:04

Lars van der Haar na tweede plek in Dendermonde: “Voelt als een kleine zege”

Video Lars van der Haar kende zaterdag nog een echte baaldag in de Superprestige van Niel, maar de Nederlander van Baloise Trek Lions wist zich een dag later sportief te revancheren met een tweede plaats in de Wereldbeker van Dendermonde. En dat is nog niet alles: de zege ging naar zijn ploeggenoot Pim Ronhaar.

Van der Haar kende een matige start in Dendermonde, maar kwam in de tweede koershelft volledig op toerental. De Nederlandse kampioen wist zichzelf nog op te werken naar de tweede plaats, maar zijn ploegmaat Pim Ronhaar reed op dat moment al alleen voorop. “Pim ging op het beste moment. Ik had zelf nog wat over en kon zo de koers controleren in de achtervolging.”

In de Superprestige van Niel was het niet de dag van Van der Haar. De coureur reed zaterdag al op grote achterstand en toen schoot tot overmaat van ramp ook nog eens zijn schouder uit de kom. Daar had hij vandaag, tijdens de cross in Dendermonde, echter geen last meer van. “Ik had gisteren al goede benen, maar toen zat gewoon alles tegen. Mijn schouder was vandaag goed hersteld. Dit voelt voor mij als een kleine zege. Dat ik er op een parcours met veel lopen en stoempen nog zo goed uitkom.”

Over relatie met ploegmaat Ronhaar

Van der Haar was tot slot ook blij voor zijn land- en ploeggenoot Pim Ronhaar, die vandaag in Dendermonde zijn eerste grote zege bij de profs wist te boeken. Na het EK veldrijden in Pontchâteau leek er nog enige frictie tussen de twee Nederlanders, maar dit is ook volgens Van der Haar totaal niet het geval. “Pim en ik zijn supervrienden. Er was gewoon wat miscommunicatie op het EK. We hebben het bij het eten van een hamburger al uitgesproken.”