Lars van der Haar na Scheldecross: “Ik voelde me weer een stuk beter”

Lars van der Haar eindigde zaterdag als vijfde in de Scheldecross en was na afloop meer dan tevreden. “Vorige week was het echt even iets minder, maar ik voelde me nu alweer een heel stuk beter”, zo vertelt Van der Haar in gesprek met WielerFlits.

Van der Haar, die dit veldritseizoen al vijf keer op het podium stond, kende vorige week een mindere dag in de Superprestigecross van Boom. De renner van Telenet-Baloise Lions moest toen zeven renners laten voorgaan in de daguitslag, maar gisteren wist hij in Antwerpen ‘gewoon’ weer naar een top 5-plaats te rijden.

“Ik voel me weer heel goed. Ik heb deze week iets rustiger aan gedaan, aangezien ik de week daarvoor erg hard had getraind. Ik voelde me nu alweer een stuk beter en dat is fijn. Ik ben tevreden over mijn niveau”, aldus Van der Haar, die in de openingsfase van de Scheldecross probeerde om een tempoversnelling van Mathieu van der Poel te beantwoorden.

Counter

De wereldkampioen, die zijn eerste cross reed sinds zijn wereldtitel in het Zwitserse Dübendorf, reed echter te hard voor zijn landgenoot. “Ik liep op het verkeerde moment op een counter. Dat deed toch zeer. Ik bleef daarna te lang aan de rekker hangen. Ik had eerder moeten opschuiven, maar dat is niet makkelijk als je even kapot zit.”

“Ik heb mezelf niet ingehouden voor de cross in Gavere. In de Superprestige heb ik eigenlijk geen klassement meer te verdedigen. Het is bijna onmogelijk om nog de top-3 te halen en het prijzengeld daarachter is niet heel erg interessant”, aldus Van der Haar, die wel met ambitie zal beginnen aan de Superprestigecross van Gavere.

Hoog niveau

“Ik ga er zondag wel weer voor, we kunnen daarna weer een week rusten. Het is een heel leuk parcours. Het niveau ligt echt heel hoog, Mathieu haalt nu al een bizar niveau. Je ziet wel dat de top breder is geworden. Dat is alleen maar goed voor de sport. Het zal een mooie strijd worden.”

