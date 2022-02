Lars van der Haar knokt zich naar podium in Lille: “Het liep niet lekker”

Lars van der Haar had lange tijd geen uitzicht op het podium in de X2O Trofee van Lille, maar in de slotronde deed zich plots toch de kans voor. Na een sterke finale wist hij de sprint te winnen van Tom Meeusen. “Het is zonde voor Michael Vanthourenhout (die pech kende, red.), maar voor mij een mooie kans om voor de derde plek te gaan”, zei de Nederlander van Baloise Trek Lions.

“Ik voelde me in het begin echt niet goed. Ik had een beetje last van het parcours”, lacht Van der Haar, die wijst op het modderige en zware traject in Lille. “Het liep niet lekker, maar ik kreeg onderweg wel goede benen. Thijs Aerts reed toen nog voor mij, dus wilde ik mijn groep niet meenemen, maar uiteindelijk werd het gat toch dicht gereden.”

Uiteindelijk gingen Van der Haar en Tom Meeusen, die zich had genesteld in het wiel van de Europees kampioen, sprinten om de derde plaats. Vlak daarvoor had pech Michael Vanthourenhout, die lange tijd op de derde plaats reed, teruggeslagen.

“Een sprint tegen Tom is toch iets anders. Hij deed het super. Ik wist dat ik niet op kop moest beginnen, maar ik schoot uit mijn pedaal en dacht dat het voorbij was, maar Tom viel nog stil. Met een jump lukte het daarna alsnog”, aldus Van der Haar. “Normaal was Michael op het podium geëindigd, maar als de kans er is moet je er voor gaan.”