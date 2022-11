‘Lars van der Haar en Fem van Empel topfavoriet voor EK veldrijden’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast draait alles om de cross. Wat kunnen we verwachten van het EK veldrijden op de Citadel van Namen? Wie gaan er strijden om de overwinning en wat betekent de parcourswijziging? Je hoort het hier!

Maxim en Youri worden voor deze aflevering vergezeld door veldritredacteur Zeger, die momenteel in Parijs is voor het baanwielrennen. Zondag zal de Vlaamse crosskenner in Namen aanwezig zijn om verslag te doen van het Europees Kampioenschap. Als Vlaming zegt hij het niet graag, maar hij verwacht een Nederlands feestje in Wallonië.

Naast het veldrijden wordt ook het Tourparcours van 2023 nog even onder de loep genomen. Maxim en Youri buigen zich over de stelling: een type coureur als Wout van Aert kan de Tour winnen. Benieuwd geworden? Luister de podcast hier!

