Lars van der Haar: “Durf nu geen topfavoriet aan te wijzen voor het WK”

Lars van der Haar was een van de hoofdrolspelers in de Wereldbeker Hoogerheide. Na een valpartij leek hij uitgeschakeld voor de zege, maar in de slotfase mengde de crosser van Baloise Trek Lions zich toch in de strijd. Hij werd uiteindelijk tweede. “De benen voelden vanaf de start goed”, zegt hij.

Van der Haar nam al vroeg het heft in handen, maar moest in de achtervolging na een schuiver in een afdaling. “Ik moet wel zeggen dat ik baal van mijn val. Daarmee verkloot ik het voor mezelf en ook voor een paar anderen”, doelt hij onder meer op Corné van Kessel, die Van der Haar niet kon ontwijken en moest opgeven met materiaalpech. “Ik deed het niet expres natuurlijk, maar het is wel een zuur moment.”

Tom Pidcock pakte na de crash van Van der Haar een voorsprong van twintig seconden, maar die kon de Brit niet vasthouden. “Het was een veeleisend parcours”, vertelt de Woudenberger. “Ik denk dat we goed tempo reden en Eli Iserbyt was daar de sterkste.” Uiteindelijk kwam een viertal bij elkaar in de slotronde, waaruit Iserbyt wegreed. Van der Haar sprintte daarachter naar de tweede plaats, voor Pidcock en Michael Vanthourenhout.

Wat Van der Haar meeneemt naar het WK in de Verenigde Staten? “Goede benen”, lacht hij. “Voor de wedstrijd zei ik dat het resultaat niet belangrijk was, maar een tweede plaats is toch mooi. De benen voelden goed vanaf de start. Dat neem ik mee naar Amerika. Maar een topfavoriet kan ik nu nog niet aanwijzen.”