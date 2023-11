zondag 5 november 2023 om 17:58

Lars van der Haar derde op EK veldrijden: “Ik ging over de limiet in de modder”

Lars van der Haar werd voor de start van het EK veldrijden voor elite mannen door veel mensen naar voren geschoven als de topfavoriet voor de titel, maar de Nederlander mocht na afloop niet op het hoogste schavotje plaatsnemen. Van der Haar finishte uiteindelijk als derde, na een verre van vlekkeloze race.

Van der Haar raakte pas na enkele ronden echt op stoom, na een voorzichtige start. “De modder maakte dat het gemakkelijker was om op dit normaal snelle parcours je eigen wedstrijd te rijden. Ik ging alleen over de limiet in de modder, maar Michael (Vanthourenhout, red.) kan dat goed. Ik wist direct dat hij de te kloppen man was”, zei hij na afloop aan Cyclingonline.

Van der Haar opende halfweg koers zijn jacht op koploper Vanthourenhout en kwam op een gegeven moment zelfs tot op goed tien seconden, maar ging vervolgens in de fout. De Nederlander verloor na deze schuiver zijn momentum en kwam tot overmaat van ramp nog een keer ten val. “Ik voel de pijn van de valpartijen na afloop. Op een gegeven moment kwam ik tot elf seconden, maar maakte ik een fout te veel.”

Strijd om brons

De tweevoudig Europees kampioen in het veld moest zijn ambities vervolgens bijstellen en streed met zijn landgenoot Pim Ronhaar om de bronzen medaille. “Pim en ik hielden elkaar in de wedstrijd, maar je rijdt voor het podium en dan volgt er een duel. Toen hij me niet wist af te schudden met zijn specialiteit, het lopen, wist ik dat ik hem kon kloppen in de sprint.”