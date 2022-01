Lars van der Haar derde in Hulst: “Mentaal niet in vorm de laatste weken”

Voor Lars van der Haar was er weer wat te vieren in Hulst. De Europees kampioen werd derde in de Wereldbeker, achter Tom Pidcock en Eli Iserbyt, en dat nadat hij de afgelopen periode niet lekker in zijn vel zat. “Mentaal was ik niet in goede vorm de laatste weken, maar ik heb mezelf teruggevonden”, zegt hij.

Na een goede start kon Van der Haar het tempo van Pidcock en Iserbyt niet meer volgen. “Dat is het foutje van de eerste twee rondes op kop rijden”, weet hij waar de fout ligt. “Ik wilde goed starten om niet in de problemen te zitten. Dat lukte. Maar ik wist dat moeilijk ging worden als ze zouden overnemen. Dat werd het ook.”

Van het wedstrijdverloop in de Vestingcross in Hulst weet de kopman van Baloise Trek Lions niet veel meer. “Ik heb gewoon afgezien”, lacht Van der Haar. “Ik voelde a; dat het moeilijk was. Ik kon Eli nog wel volgen, maar toen Pidcock overnam, ging het tempo nog iets hoger. Dat was er voor mij te veel aan.”

Mede door een knieblessure loopt Van der Haar al een tijdje te kwakkelen. Zijn derde plek is dus een opsteker. “Het gaat al een stuk beter dan vorige week. Ik vind de benen terug en ik heb er ook weer zin in”, vertelt de Woudenberger. “Het ging niet zoals ik wilde. Mentaal was ik niet in goede vorm de laatste weken, maar ik heb mezelf teruggevonden.”