Lars van der Haar derde in Exact Cross Beringen: “Benen waren niet goed genoeg”

Video

Lars van der Haar eindigde zondag als derde in de Exact Cross Beringen. Met die prestatie was de Nederlander niet helemaal tevreden, liet hij na afloop weten aan WielerFlits. “Ik kwam met de bedoeling om te winnen.”

Winnen lukte Van der Haar dus niet, want hij moest Michael Vanthourenthout en de zegevierende Eli Iserbyt voor laten. “Ik ben er vandaag niet echt dichtbij gekomen. Dat is wel balen”, zegt Van der Haar. “Zeker in het begin waren de benen niet goed genoeg. Het was hopen dat ze niet gingen, maar ze gingen wel. De tweede helft kwam ik er een beetje doorheen.”