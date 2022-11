Lars van der Haar baalt van tweede plaats in Grote Prijs Beekse Bergen: “Ik wilde hier gewoon winnen”

Video

Lars van der Haar moest in de Grote Prijs Beekse Bergen de overwinning laten aan Laurens Sweeck. Dat stelt teleur, want deze cross stond met rood in zijn agenda omcirkeld, vertelt de 31-jarige coureur van Trek Baloise Lions. “Ik ben weer teleurgesteld, ik kan er niks anders van maken”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Waar hij regelmatig als eerste het veld in duikt na het startschot, was de kopstart vandaag niet voor Van der Haar. “Ik denk dat de rest wat sneller weg is op dit moment. Ik probeer er gewoon goed uit te komen en vandaag lukt dat nog”, legt hij uit. Een groter obstakel – in letterlijke en figuurlijke zin – trof hij in de vorm van de balken. “Dat was zeker een nadeel. Ik kreeg het in mijn kop niet goed, ik durfde niet. Ik had ze gewoon altijd moeten springen maar ik weet dat als het in mijn kop net niet lekker zit ik het beter niet kan doen. Op de grond liggen kost meer tijd.”

Toch was het koersverloop niet geheel in het nadeel van Woudenbergse crosser. “De wedstrijd verliep nog redelijk naar mijn hand, behalve de laatste ronde. Toen Eli (Iserbyt, red.) terugkwam moest ik opeens vechten voor mijn positie en dat kost me net een paar meter met het aangaan van de sprint”, legt hij uit. Een paar meter, die hem wellicht de overwinning kostten. “Ik denk dat als ik in het wiel had gezeten (van Sweeck, red.) ik erover had kunnen komen. Uiteindelijk kom ik op dezelfde topsnelheid als Laurens en kon ik er niet meer bij komen.”