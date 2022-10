Lars van der Haar (2e): “Iets te lang gewacht, maar Iserbyt was de beste”

Geen twee op een rij voor Lars van der Haar in het Tsjechische Tábor. De Europese kampioen hoopte in de laatste ronde nog naar Eli Iserbyt te rijden, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Belg. “Ik moet Eli feliciteren, hij boekt hier een verdiende zege”, is Van der Haar groots in de nederlaag.

Van der Haar wist in de voorlaatste ronde met een fikse versnelling Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout uit het wiel te kletsen en kwam in de slotronde tot op zeven seconden van Iserbyt, maar verder liet de Belg het niet komen. “Ik voelde al snel dat we er met z’n vieren bovenuit staken. Ik was dan ook niet bang van de achtervolgers.”

“Ik heb uiteindelijk gewacht op de laatste ronden, maar bleef toch iets te lang zitten. Ik ging er daarna nog vol voor, maar slaagde er niet meer in om het verschil te overbruggen. Ik moet Eli dan ook feliciteren, hij boekt hier een verdiende overwinning. Hij was de beste man in koers”, concludeert Van der Haar in het flashinterview.

Van der Haar liet in Tábor echter wel zien dat hij op schema ligt voor het komende EK veldrijden in Namen (5-6 november). De Nederlander hoopt over twee weken zijn Europese titel met succes te verdedigen.