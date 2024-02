Lars van den Berg verloor bewustzijn voor val in Faun-Ardèche Classic: “Zeer beangstigend”

Lars van den Berg beleefde zaterdag de schrik van zijn leven tijdens de Faun-Ardéche Classic. De 25-jarige Nederlander werd in de race onwel, verloor zijn bewustzijn en kwam vervolgens ten val. De renner van Groupama-FDJ werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

Van den Berg kan inmiddels gelukkig weer zijn verhaal doen. “Ik werd gisteren tijdens de Faun-Ardèche Classic onwel, waarna ik mijn bewustzijn verloor en zo een crash veroorzaakte. De medische staf van de wedstrijd zorgde heel erg goed voor mij, waarna ik werd overgebracht naar het ziekenhuis van Valence. Daar werden enkele medische tests uitgevoerd”, laat hij weten via X.

“Ik mocht het ziekenhuis diezelfde avond gelukkig nog verlaten. De medische experts van Groupama-FDJ zullen nu de volgende stappen bepalen. Het is en blijft wel een zeer beangstigende ervaring. Voor mezelf, maar ook voor mijn ploeggenoten en dierbaren.”

Yesterday during the race at Faun-Ardèche classic I became unwell which made me fell unconscious while riding my bike causing a crash directly after. The medical support of the race took great care of me and after was transported to the Valence hospital where I did some tests.1/2

Luckily I was free to go late in the evening. The medical experts of the team will now take charge of the following steps.

What remains is a very scary experience, for me, my teammates and loved ones.

— Lars van den Berg (@larsvandenberg2) February 25, 2024