Tweede rit Ster van Bessèges geneutraliseerd na massale val, geen winnaar uitgeroepen

De tweede etappe van de Ster van Bessèges zal geen winnaar kennen. Na een grote valpartij, op een smalle brug, werd de wedstrijd op 22 kilometer van de streep stilgelegd. Daarna reden de renners geneutraliseerd naar finishplaats Aubais.

Als gevolg van de valpartij, moesten beide aanwezige ambulances renners afvoeren. Daardoor was er geen medische assistentie meer beschikbaar. Bij een wielerkoers moeten standaard meerdere ambulances achter de koers aan rijden om op elk mogelijk moment te kunnen helpen. Als die hulpdiensten allemaal bezig zijn, moet de koers stilgelegd worden door de jury.

De val op 22 kilometer van de streep was niet de eerste van de dag. Op ongeveer veertig kilometer van de streep ging ook al een deel van het peloton tegen de grond, waarna de groep in verschillende stukken scheurde. Op de laatste heuvel van de dag kreeg het peloton de eerste waaier met onder anderen klassementsleider Arnaud De Lie en Mads Pedersen in zicht, maar net op dat moment was er een nieuwe valpartij.

Een deel van het peloton kon door en maakte de aansluiting met de koplopers. De jury besloot op dat moment de wedstrijd echter te neutraliseren. Meerdere renners hadden medische (en mechanische) assistentie nodig en Valentin Ferron van TotalEnergies moest zichzelf al hangend vasthouden aan de betonnen rand van een brug. Na een oponthoud van ongeveer een kwartier, besloot de jury de wedstrijd definitief af te gelasten. De Lie blijft dus aan de leiding staan van het algemeen klassement.

Quite a dramatic crash on a bridge in Etoile de Besseges. Valentin Ferron was lucky because it wasn't that high. Hope everyone is ok. #EtoiledeBesseges pic.twitter.com/oKxTgBA9cY

— Mihai Simion (@faustocoppi60) February 2, 2023