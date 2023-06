Lars van den Berg grijpt net naast eerste profzege: “Hoop dat die dit jaar nog komt”

Bijna had hij zijn eerste profzege binnen. Lars van den Berg kon in de slotrit van La Route d’Occitanie sprinten voor de zege, maar moest zijn medevluchter Simon Carr nipt voorlaten. “Deze overwinning zou me echt goed hebben gedaan”, laat hij via de sociale media van Groupama-FDJ weten.

Van den Berg voelde zich bij de start van de vierde en laatste etappe al goed. “Ik denk dat ik in elke grote vlucht zat die zich vormde”, aldus de 24-jarige Nederlander. Op meer dan zestig kilometer van de streep reed hij weg uit zo’n omvangrijke kopgroep. “Ik zag dat verschillende jongens op de limiet zaten, dus ik ben met Simon Carr in mijn wiel versneld.”

De twee liepen meer dan een minuut uit op de achtervolgers, maar in de finale kwam het peloton toch nog bijzonder dicht. “We hebben allebei vol doorgereden tot het einde. Ik hield het tempo hoog om niet teruggepakt te worden en zette mijn sprint op tweehonderd meter van de streep in.” Vooruit blijven lukte, want de sprintende meute – met Lars’ jongere broer Marijn van den Berg voorop – kwam net te laat. Maar de overwinning zat er niet voor de renner van Groupama-FDJ.

“Ik had het gevoel dat ik kon winnen, maar hij (Carr, red.) passeerde me op het laatste moment”, aldus Van den Berg. “Ik wilde mee in de ontsnapping en proberen mee te doen voor de ritzege. Beide doelen heb ik bereikt, maar deze overwinning zou me echt goed hebben gedaan. Ik zal proberen om nog wat te verbeteren en ik hoop dat die overwinning dit seizoen zal komen.”

