Lars en Marijn van den Berg grijpen net naast ritzege in Route d’Occitanie, Woods eindwinnaar

Het is balen vanmiddag in huize Van den Berg: zowel Lars als Marijn van den Berg hebben net naast de ritzege gegrepen in de Route d’Occitanie. Lars werd tweede, Marijn derde. Een troost: Marijn’s ploeggenoot Simon Carr won de etappe wel. Michael Woods werd eindwinnaar.

Lars van den Berg reed zondagmiddag bijna de gehele rit vooruit. De coureur van Groupama-FDJ maakte onderdeel uit van een vlucht waarin verder ook Carr, Woods, Filippo Ganna en broer Marijn zaten. De Groupama-FDJ-renner probeerde de gehele dag om weg te rijden uit de kopgroep en slaagde daar uiteindelijk ook in met Carr op 65 kilometer van de streep.

De twee reden meer dan een minuut weg van de achtervolgers, maar in de slotfase werd het toch nog spannend. Een uitgebreid pelotonnetje zou de Brit en de Nederlander tot op twee seconden naderen. Toch mochten Carr en Van den Berg om de zege sprinten.

Carr trok in die sprint aan het langste eind. Hij verwees Lars van den Berg naar de tweede plek. Marijn van den Berg won de sprint van het peloton en zou derde worden. Woods behield zijn leiderstrui en is de eindwinnaar.