vrijdag 19 januari 2024 om 12:38

Lars Boven derde in massasprint Tour Down Under: “Had nog dichterbij kunnen zijn”

Lars Boven was de beste Nederlander in de vierde etappe van de Tour Down Under. De 22-jarige coureur debuteert in Australië voor zijn nieuwe ploeg Alpecin-Deceuninck en verraste in Port Elliot met een derde plaats. “Buiten Sam Welsford en Biniam Girmay kwam er verrassend genoeg niemand meer voorbij”, laat hij via de ploeg weten aan WielerFlits.

“De hele dag was rustig en de finale was op brede banen. Het ging hard in de finale, maar tot de sprint was het vrij makkelijk”, blikt Boven terug. “Ik zat redelijk lang ver van achter, maar kon toen met hulp van de andere jongens goed naar voren schuiven. Ik ging rond plek twaalf door de laatste bocht, dus ik kon niet te lang wachten met aangaan. Ik ben toen vrij vroeg aangegaan, waardoor ik met snelheid van achteruit kwam en die snelheid kon ik vasthouden tot de streep.”

Er rolde dus een derde plaats uit voor Boven, die de laatste jaren uitkwam voor het opleidingsteam van Jumbo-Visma, waar zijn vader Jan ploegleider is. Misschien had er iets meer ingezeten. “Als ik misschien wat verder naar voren door de bocht was gegaan, had ik wat langer kunnen wachten met aangaan. Dan was ik misschien wat dichterbij geweest. Maar toen Welsford aanging was dat toch nog even van een ander niveau”, deelt hij de complimenten uit.

‘Dit had ik van tevoren niet verwacht’

De Tour Down Under is voor de Tukker zijn eerste wedstrijd in de WorldTour. “Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en het voelt heel goed om direct vertrouwen te hebben van de ploeg”, zegt hij.

In het klassement staat Boven nu zesde, met nog twee heuveletappes te gaan. “Ik heb geen idee eigenlijk hoe ver ik kan komen. Morgen ga ik gewoon proberen zo lang mogelijk mee te gaan en kijken hoe lang ik het volhoud, maar ook als ik aan de voet meteen los ben ik tevreden over deze week. Dit had ik van tevoren niet verwacht.”