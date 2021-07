Lars Boom over Wout van Aert: “Ik ben toch bang dat hij in deze Tour net iets te veel doet”

Wout van Aert is een van de hoofdrolspelers in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma mengt zich in de massasprints, doet in de tijdritten mee voor winst, won met verve de bergetappe over de Mont Ventoux en maakt ook nog indruk als meesterknecht van Jonas Vingegaard.

Ook Lars Boom, die dinsdag te gast was in de populaire wielertalkshow Vive le Vélo, ziet een sterke Van Aert aan het werk. Toch plaatst de oud-prof van onder meer Rabobank en Astana een kritische kanttekening. “Ik ben toch bang dat hij in deze Tour net iets te veel doet. Hij pakt uit op de Ventoux, de dag nadien gaat hij weer voluit werken. Ik denk dat hij dat zal bekopen richting de Spelen.”

Bert De Backer, die eveneens aan de tafel van gastheer Karl Vannieuwkerke zat, denkt niet dat Van Aert te veel hooi op zijn vork neemt. “Het zou me verbazen na vorig jaar. Hij heeft toen zijn niveau zo lang aangehouden. Hij was duidelijk minder aan het begin van de Tour en nu is hij beter.”

Van Aert hoopt na de Tour de France te schitteren op de Olympische Spelen van Tokio. De Belg is een van de kanshebbers op een medaille in de wegrit en ook in de Olympische tijdrit maakt hij kans op goud. De wegrit zal worden verreden op zaterdag 24 juli, de tijdrit volgt vier dagen later op woensdag 28 juli.