Laporte, Kooij en Van Dijke kopmannen voor Jumbo-Visma in Ronde van Denemarken

Jumbo-Visma gaat dinsdagmiddag met onder meer Christophe Laporte, Olav Kooij en Mick van Dijke in actie komen in de Ronde van Denemarken. De Nederlandse ploeg gaat voor ritzeges met sprinter Kooij en een goede notering in het algemeen klassement met Laporte en Van Dijke.

“We hopen de prestatie van vorig jaar te evenaren”, zegt ploegleider Marc Reef op de site van Jumbo-Visma. Reef doelt daarmee op de derde plaats van Mike Teunissen in het eindklassement en de etappezege van Dylan Groenewegen. “We hebben een sterke ploeg aan de start die zich in alle etappes moet kunnen laten zien. Met Olav gaan we voor de massasprints, die normaal twee keer zullen voorvallen. In de tijdrit van twaalf kilometer is het dan weer aan Mick en Christophe om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Naast de drie kopmannen zullen ook Tosh Van der Sande, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Lennard Hofstede de Ronde van Denemarken rijden. “Tosh Van der Sande en Mick zijn nu ook de juiste mannen om Olav in de slotkilometer in de juiste positie te brengen. Daarnaast zal ook Christophe zich in de strijd mengen. Met zijn ervaring kan hij van onschatbare waarde blijken voor Olav”, aldus Reef.

Moeilijke derde etappe

Op dag drie in de PostNord Denmark Rundt staat er een lange etappe van 240 kilometer op het programma met daarin zeventien kilometer over onverharde wegen. “We moeten afwachten hoe de graveletappe verloopt. Het is duidelijk dat onze klassementsrenners alert moeten zijn, net als in de tijdrit en de slotetappe. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit sterke team een aantal uitstekende resultaten kunnen neerzetten”, besluit de ploegleider.

Aanvankelijk kwam ook Tom Dumoulin in actie voor Jumbo-Visma in de Ronde van Denemarken, maar de Nederland kwam maandagavond met het nieuws naar buiten dat hij per direct stopt met wielrennen.