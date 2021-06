Laporte: “Had Van der Poel ook niet geklopt als ik in zijn wiel had gezeten”

Achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel sprintte Christophe Laporte namens Cofidis naar de tweede plaats op dag drie van de Ronde van Zwitserland. Een uitslag waar de 28-jarige Fransoos alleen maar tevreden mee kon zijn.

“Het was een heel snelle finale. Op de heuveltjes ging het heel hard, maar ik kon me gelukkig handhaven”, zegt Laporte in het flashinterview. “Ik was goed gepositioneerd voor de sprint, al zat ik niet in het wiel van Mathieu van der Poel. Maar, eerlijk, ik had hem niet geklopt als ik in zijn wiel had gezeten. Hij was gewoon te sterk.”

De tweede plaats was dus het maximaal haalbare voor de Fransman die komend seizoen naar Jumbo-Visma trekt. “Het was een lastige finale, door de nervositeit was het moeilijk om je te plaatsen. Iedereen wist dat je bij de laatste bocht vooraan moest zitten, dus ik mag tevreden zijn dat ik daar zat.”

“Het goede gevoel komt terug en daar ben ik blij mee”, sluit Laporte af. “Ik wacht nog op die WorldTour-overwinning, maar dit is een goed resultaat. Ik hoop dat die zege in de Tour komt.” Succesvol was Laporte al wel op een lager niveau. Dit jaar won hij al het Circuit de Wallonie en de eerste rit van de Ster van Bessèges.