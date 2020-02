Langeveld: “Geen problemen om vanaf San Remo programma op te pakken”

Sebastian Langeveld herstelt voorspoedig van de breuk aan zijn sleutelbeen. De 35-jarige Lissenaar van EF Pro Cycling liep de kwetsuur nu bijna twee weken geleden op in de derde etappe van de Ster van Bessèges, waarna hij onder het mes moest. “Het gaat de goede kant op, ik heb inmiddels alweer buiten gefietst”, vertelt hij aan WielerFlits.

Mogelijke terugkeer in Tirreno-Adriatico

Samen met Alberto Bettiol, Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke vormt Langeveld een sterk blok voor de voorjaarsklassiekers. Een geduchte tegenstander voor andere speerpunten als Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma en Trek-Segafredo. Ondanks zijn blessure, was de Nederlander meteen positief over zijn recuperatie. Dat beeld is niet veranderd. “Ik zie geen problemen om het normale voorjaarsprogramma te rijden vanaf Milaan-San Remo.” Sterker nog: “Komende week gaan we kijken of het verstandig is om Tirreno-Adriatico te rijden.”

Die laatste koers zal in functie zijn van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het is moeilijk te zeggen hoeveel vorm je inboet door zo’n val en operatie. Het is vooral belangrijk hoe je conditie is op het moment van de valpartij. Ik voelde dat ik in die periode op een hoog niveau zat. In zo’n geval heb je redelijk snel weer een goede conditie te pakken. Had ik op het moment van mijn val nog veel moeten verbeteren, dan is het krap om tijdig weer in vorm te geraken. Welkom is zoiets natuurlijk nooit, maar ik heb een goede winter gedraaid.”