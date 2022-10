Lander Loockx en Inge van der Heijden juichen in OZ Cross Fayetteville

Lander Loockx en Inge van der Heijden hebben de OZ Cross in Fayetteville, een C1-cross, gewonnen. Loockx klopte Timon Rüegg in een sprint met twee, Nederlandse Van der Heijden kwam solo over de streep in Fayetteville, waar zondagavond de Wereldbeker wordt gereden.

De 25-jarige Loockx maakt dit seizoen zijn debuut in de Wereldbeker bij de elite mannen, nadat hij een wildcard kreeg van bondscoach Sven Vanthourenhout. In Waterloo werd de Vlaams-Brabander zestiende. Vrijdagavond kwam Loockx in actie in de OZ Cross Fayetteville, een C1-cross op het parcours van de Wereldbeker van zondag.

Loockx geraakte verwikkeld in een spannende strijd met de Zwitser Timon Rüegg. De twee moesten sprinten voor de zege. Loockx, die uitkomt voor Deschacht-Hens-Maes, was duidelijk de snelste en legde Rüegg erop. De derde plaats ging naar thuisrijder Curtis White. Met Niels Vandeputte (vierde), Thijs Aerts (zevende) en Toon Vandebosch (achtste) stonden er vier Belgen in de top-8. Jonge Nederlander David Haverdings werd elfde.

Van der Heijden wint, DNF Alvarado

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Nederlandse Van der Heijden, die bijna een halve minuut voorsprong had aan de finish. Française Hélene Clauzel was de renster die het dichtst in de buurt kwam van Van der Heijden. Manon Bakker, een jonge Nederlandse die uitkomt voor Crelan-Fristads, mocht samen met winnares Van der Heijden en Clauzel mee op het podium.

Thuisrijdster Clara Honsinger reed gedurende lange tijd in de top-3, maar viel in de laatste ronde nog stevig terug. De 25-jarige renster kon uiteindelijk wel nog net haar landgenote Austin Killips afhouden. Ceylin del Carmen Alvarado, die vorige week zondag nog sterk tweede werd in de Wereldbeker Waterloo, stond ook aan de start in de OZ Cross Fayetteville, maar reed de veldrit niet uit.