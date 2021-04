Landa voert Bahrain Victorious aan in Ronde van het Baskenland

Bahrain Victorious speelt Mikel Landa uit als kopman in de Ronde van het Baskenland. De lokale favoriet is er zaterdag, als de GP Miguel Indurain op het programma staat, niet bij. In de lastige eendagskoers rekent de ploeg dan weer op Pello Bilbao.

De 31-jarige Bilbao, die dit seizoen alleen nog maar in Italië reed, mag het zaterdag laten zien in de GP Miguel Indurain. De Baskische klimmer krijgt het gezelschap van Eros Capecchi, de beloftevolle Zwitser Gino Mäder, Mark Padun, Yukiya Arashiro en Rafael Valls. Die laatste maakt zijn rentree na een zware valpartij in de voorbije Tour de France.

Deze zes renners staan maandag ook aan de start van de Ronde van het Baskenland. Dan zal ook Landa weer een rugnummer opspelden. De sierlijke klimmer werd dit seizoen al derde in Tirreno-Adriatico en de GP Industria & Artigianato en zesde in de Trofeo Laigueglia. “De Ronde van het Baskenland is altijd een speciale koers”, zo blikt hij alvast vooruit.

Landa werd in het verleden al een keer tweede in zijn thuisronde en was in de edities van 2015 en 2016 succesvol met ritwinst. “Ik voel me erg goed en verkeer in een erg goede vorm na Tirreno-Adriatico. Ik ben nu al bezig met de Giro d’Italia, maar ik ben nu ook al competitief. Ik hoop de schade te beperken in de openingstijdrit”, aldus Landa. Ook Bilbao kijkt met een schuin oog naar het algemeen klassement.

Selectie Bahrain Victorious voor GP Miguel Indurain (3 april)

Yukiya Arashiro

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Gino Mäder

Mark Padun

Rafael Valls

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Yukiya Arashiro

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Mikel Landa

Gino Mäder

Mark Padun

Rafael Valls