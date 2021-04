Voorbeschouwing: GP Miguel Indurain 2021

Het eerste weekend van april zullen vele ogen gericht zijn De Ronde, maar ook in het noorden van Spanje hebben we koers. In de naar Miguel Indurain vernoemde eendaagse zoeken we in de heuvelachtige omgeving in Navarra een opvolger voor de Fransman Jonathan Hivert. Wie gaat er op zaterdag 3 april met de zegeruikers vandoor? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Grote Prijs Miguel Indurain (1.Pro) is in 2021 toe aan de 22e editie, maar eigenlijk gaat de geschiedenis van deze koers verder terug. In 1951 werd de koers in Navarra voor het eerst verreden, toen nog onder de naam Campeonato Vasco-Navarro de Montaña. Vrij vertaald was dit het bergkampioenschap Baskisch-Navarra. Sindsdien kende de koers vele verschillende namen, onder meer omdat het parcours een aantal keer als Spaans bergkampioenschap gediend heeft. Sinds 1999 staat de wedstrijd echter te boek als de Gran Premio Miguel Indurain.

Na zeven jaar als .1-wedstrijd, zou de koers vorig jaar weer van het op een na hoogste niveau zijn. Door de uitbraak van het coronavirus kon het event echter niet doorgaan. Zodoende maakt de GP Miguel Indurain pas in 2021 haar terugkeer in de ProSeries, nadat ze van 2007 tot en met 2012 al een .HC-koers was.

In 1951 was Hortensio Vidaurreta de eerste laureaat van het bergkampioenschap Baskisch-Navarra, een prestatie die hij de twee hierop volgende edities nog eens herhaalde. Totdat hij in 1954 werd onttroond door zijn eigen broer, Miguel Vidaurreta. Sindsdien waren het ook voornamelijk Spanjaarden die wonnen in Navarra, gezien de oorsprong van de koers als kampioenschap ook niet zo gek. Pas in 1991 werd na 37 edities een niet-Spanjaard winnaar, in de persoon van de Fransman Roland Le Clerc. De oplettende lezer merkt dat 1951-1991 meer dan 38 jaar is: de eendaagse vond in 1958, 1984 en 1986 geen doorgang.

Hortensio Vidaurreta is niet de enige met een drietal zeges in de Spaanse heuvelwedstrijd op zijn naam. Ook zijn landgenoten Miguel Maria Lasa, Juan Fernandez Martin en Ángel Vicioso wisten driemaal te zegevieren. Andere bekende oud-winnaars zijn Alex Zülle, Francisco Mancebo, Stefano Garzelli, Fabian Wegmann, Joaquim Rodríguez, Miguel Indurain en natuurlijk Alejandro Valverde. Een Nederlandse of Belgische zege viel er nog niet te noteren, wel stond de Nederlander Michel Kreder in 2010 op het podium.

Laatste tien winnaars GP Miguel Indurain

2020: Niet verreden vanwege de coronapandemie

2019: Jonathan Hivert

2018: Alejandro Valverde

2017: Simon Yates

2016: Ion Izagirre

2015: Ángel Vicioso

2014: Alejandro Valverde

2013: Simon Špilak

2012: Daniel Moreno

2011: Joaquim Rodríguez

Vorige editie

In 2019 kreeg de GP Miguel Indurain met Jonathan Hivert een ietwat verrassende winnaar. De Fransman van Direct Energie viel op de slotklim aan en kwam vervolgens solo over de meet in Estella. Achter hem reden Luis Léon Sánchez en Sergio Higuita naar de overige podiumplaatsen.

De wedstrijd kende een traditioneel koersverloop. Vluchters vertrokken, vluchters werden teruggepakt en een kleiner groepje met favorieten bleef over. Er gebeurde echter ook iets ongebruikelijks. In de laatste tientallen kilometers waren er namelijk zoveel valpartijen, dat de koers tijdelijk geneutraliseerd werd vanwege een gebrek aan ambulances.

Toen de koers weer verder kon, regende het aanvallen vanuit het uitgedunde peloton. De eerste serieuze poging kwam op naam van Omar Fraile, maar bijzonder veel ruimte kreeg de Spanjaard niet. De volgende aanvaller die sneuvelde was Tadej Pogačar. Op de slotklim werd de jonge Sloveen overvleugeld door de uiteindelijke winnaar Hivert. Hij hield na zijn demarrage op de slotklim voldoende marge over om te mogen juichen in de straten van Estella.

Uitslag GP Miguel Indurain 2019

1. Jonathan Hivert (Direct Energie)

2. Luis León Sánchez (Astana)

3. Sergio Higuita (Fundación Euskadi)

4. Mikel Nieve (Mitchelton-Scott)

5. Carlos Verona (Movistar)

Parcours

De Gran Premio Miguel Indurain start de laatste jaren traditiegetrouw in Estella, net ten zuidwesten van Pamplona, de hoofdstad van de provincie Navarra. In deze heuvelachtige provincie komen de renners vier gecategoriseerde klimmen tegen. De eerste serieuze hindernis ligt ongeveer halverwege de koers. Na een kleine honderd kilometer staat het peloton namelijk de Alto de Eraul te wachten. Deze klim van bijna vier kilometer kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%.

Deze klim gaan ze in de finale nogmaals tegenkomen, maar voor het zover is, volgen nog de Alto de Guirguillano (2,8 km aan 5,9%) en de Alto de Lezáun (3,9 km aan 5,5%). Eenmaal op de top van de Alto de Lezáun is het nog bijna vijftig kilometer tot de finish. Op vijftien kilometer van het einde beginnen de renners aan de tweede keer Alto de Eraul. Op de top is nog tien kilometer tot de finish in Estella, waarvan de laatste anderhalve kilometer naar beneden loopt.

Zaterdag 3 april: Estella – Estella (203 km)

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 17.24 en 17.40 uur

Favorieten

Dit seizoen zijn er tot dusver een drietal klassementsrenners die boven de rest uitsteken. Primož Roglič, Tadej Pogacar en Adam Yates. De Brit in dienst van INEOS Grenadiers was al erg sterk in de UAE Tour en bevestigde dit de afgelopen periode nogmaals in de Ronde van Catalonië. In deze Spaanse rittenkoers sloeg hij een dubbelslag in rit drie en deze voorsprong gaf hij uiteindelijk niet meer uit handen.

Wie ook imponeerde in de Volta Ciclista a Catalunya is de ondertussen al 40-jarige Alejandro Valverde. De doorgewinterde Spanjaard maakte indruk in de bergen en zat attent van voren in de heuvelsprints om de ereplaatsen. Bovendien won hij de GP Miguel Indurain al tweemaal.

Valverde is zaterdag niet de enige voormalig winnaar aan de start. Ook Ion Izagirre tekent acte de présence in Estella op 3 april. In 2016 wist de Bask van Astana-Premier Tech Sergio Henao te kloppen in een sprint met twee. Ook is hij zijn seizoen met een derde plaats in Parijs-Nice alleraardigst begonnen. Dit laatste valt ook te zeggen voor land- en ploeggenoot Javier Romo. Hij werd als 22-jarige vijfde in de heuvelachtige rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Ook Nick Schultz maakte indruk in deze Italiaanse rittenkoers. De Australiër werd derde in het eindklassement nadat hij ook al driemaal een derde plaats noteerde in de rituitslag. Neem hierbij dat hij dit seizoen ook al zesde werd op de Jebel Jais in de UAE Tour en je snapt waarom er serieus rekening gehouden moet worden met de renner van Team BikeExchange.

Een veelwinnaar zal hij waarschijnlijk nooit worden en vaker winnen dan tweemaal in een seizoen lukte hem ook nog niet, maar voor alles een eerste keer. Bauke Mollema is zijn 2021 geweldig gestart. De renner van Trek-Segafredo won reeds in de Tour du Haut-Var en zette de Italiaanse heuvelkoers Trofeo Laigueglia op zijn naam.

Verder staan er tal van renners aan de start waarbij een paar goede benen ze een gevaarlijke kanshebber maakt. Denk aan de winnaar van het bergklassement van de Vuelta van vorig jaar, Guillaume Martin, maar ook Pello Bilbao, voormalig wereldkampioen Rui Costa en Pierre Latour zijn geduchte uitdagers.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Adam Yates

*** Bauke Mollema, Alejandro Valverde

** Ion Izagirre, Nick Schultz, Javier Romo

* Guillaume Martin, Pello Bilbao, Pierre Latour, Rui Costa

Weer en TV

Na een reeks bijna zomerse dagen valt het weer aanstaande zaterdag in het noorden van Spanje enigszins tegen. De verwachting is dat het kwik tegen de 18 graden Celsius aangeeft en het enigszins bewolkt is.

De GP Miguel Indurain is niet live op TV te zien, maar voor liefhebbers met een abonnement op de Eurosport Player is de koers wel vanaf 15.00 uur te zien.