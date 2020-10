Landa ontbreekt in Vuelta-selectie Bahrain McLaren, Poels wel van de partij zondag 11 oktober 2020 om 08:38

Mikel Landa (Bahrain McLaren) zal dit jaar niet zijn opwachting maken in de Vuelta a España, zo laat teammanager Rod Ellingworth weten aan Cyclingnews. Wout Poels maakt zich wel op voor de laatste grote ronde van het seizoen.

Landa werd dit seizoen als kopman uitgespeeld in de Tour de France en wist na drie weken koers als vierde te eindigen in het algemeen klassement. In de Vuelta (20 oktober-8 november) rekent Bahrain McLaren niet op een onbetwiste kopman voor het klassement. “Het is een goede groep met enkele jonge talenten”, verklapt Ellingworth.

“Het is geen volledige grote ronde (de Vuelta telt dit jaar achttien etappes, red.) en dus geven we onze jonge coureurs wellicht de kans. We hebben enkele goede opties voor de Vuelta met Matej Mohorič en Wout Poels. Deze jongens zullen aan de start staan. Ook Dylan Teuns zal wellicht zijn opwachting maken. De Vuelta was ook nooit een optie voor Mikel.”

De 75e editie van de Ronde van Spanje begint over ruim een week met een etappe op Baskisch grondgebied. Verder trekken de renners onder meer naar de top van de Col du Tourmalet, Alto de la Farrapona, de gevreesde Alto de l’Angliru en Alto de la Covatilla. De finish is zoals altijd in Madrid, als de gezondheidssituatie het tenminste toelaat.