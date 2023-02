Landa kon Pogacar niet volgen in Ruta del Sol: “Maar strijd om podium ligt nog open”

Bahrain Victorious begon met podiumaspiraties aan de Ruta del Sol en de ploeg uit het Midden-Oosten lijkt na de openingsetappe hard op weg om dit te verwezenlijken. Mikel Landa en Santiago Buitrago bleken niet in staat om de ontketende Tadej Pogačar te volgen, maar kwamen in finishplaats Santiago de la Espada wel als tweede en vierde over de streep.

Pogačar wist woensdag in de openingsetappe van de Ruta del Sol meteen het klassement naar zijn hand te zetten door op de slotklim weg te rijden en solo over de streep te komen, maar de sterkste ploeg in de breedte was toch echt Bahrain Victorious. De formatie wist met Landa (2e), Buitrago (4e), Damiano Caruso (7e) en Jack Haig (9e) bij de eerste tien te eindigen in de daguitslag.

Landa, eerder dit seizoen al zevende in de Ronde van Valencia, is de voorlopige nummer twee in het klassement op 38 seconden van Pogačar. “Het was een lastige dag en het was niet eenvoudig om de beste benen te vinden”, keek hij op de website van zijn ploeg terug op de etappe. “Het was echter wel een goede dag voor Bahrain Victorious. Het was moeilijk om Pogačar te volgen, maar we eindigen wel met twee renners in de eerste achtervolgende groep.”

Landa lijkt na de demonstratie van Pogačar niet echt meer te denken aan de eindoverwinning. “De strijd om het podium ligt nog steeds open”, klinkt het. Landa staat dus tweede, maar zijn ploegmaat Buitrago en Spaans kampioen Carlos Rodríguez volgen in dezelfde tijd.