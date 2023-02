Bahrain Victorious mikt met Landa en Buitrago op podiumplek in Ruta del Sol

Een podiumplek: dat is wat Bahrain Victorious wil bereiken in de komende editie van de Ruta del Sol (15-19 februari). Mikel Landa en Santiago Buitrago zijn de vooruitschoven pionnen voor de Spaanse meerdaagse.

De inmiddels 33-jarige Landa kwam dit seizoen al in actie in de Ronde van Valencia. De sierlijke klimmer liet meteen zien dat het met de vorm wel snor zit, met twee top 5-noteringen bergop en een zevende stek in het algemeen klassement. Landa stond in het verleden al eens op het eindpodium van de Ruta del Sol. In 2020 eindigde hij als derde, na eindwinnaar Jakob Fuglsang en Jack Haig.

Buitrago begon zijn seizoen dan weer in het Midden-Oosten met de Saudi Tour. De 23-jarige Colombiaan knokte zich naar een derde plek in de algemene rangschikking, achter Ruben Guerreiro en Davide Formolo. “De eerste etappe is meteen de koninginnenrit, maar ook de daaropvolgende ritten zijn tricky”, blikt oud-prof Gorazd Štangelj, in de Ruta del Sol ploegleider met dienst, vooruit. “Het is dus zaak om goed te focussen, zodat we de kopmannen goed kunnen ondersteunen.”

Langverwachte rentree van Haig

Bahrain Victorious rekent in de Ruta del Sol tevens op Jack Haig, drie jaar geleden nog tweede in de Spaanse rittenkoers, maar het is voor de Australiër pas zijn eerste koers sinds zijn valpartij in de Tour de France van 2022. Haig zal dit keer wat meer vanuit de luwte opereren, in dienst van kopmannen Landa en Buitrago. “Het is onze ambitie om aan het einde van de rit met Mikel of Santiago op het eindpodium te staan. We kijken daarnaast naar etappewinst”, schetst Štangelj.

De overige namen binnen de selectie zijn Damiano Caruso, Matej Mohorič, nieuwkomer Andrea Pasqualon en Edoardo Zambanini.