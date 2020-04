Lance Armstrong: “Renners moeten de macht in de sport terugnemen” zondag 12 april 2020 om 09:45

Lance Armstrong heeft profrenners opgeroepen om deze periode zonder wedstrijden te gebruiken om zich te verenigen en “de macht in de sport terug te nemen”. De Amerikaan doet deze oproep op Instagram tijdens een promotie voor zijn podcast ‘The Move’.

“Alle profrenners die nu thuis zitten, niet zeker weten of ze volgende maand hun loon overgemaakt krijgen en niet weten of hun team dit gaat overleven: dit is je kans”, zegt Armstrong. “Nu is de kans om vanaf nul te beginnen, een plaats aan de onderhandelingstafel te krijgen en de macht terug te pakken. Wanneer je deze kans nu niet grijpt, krijg je deze wellicht nooit meer”, aldus Armstrong. “Denk daar maar eens over na. Praat als peloton met elkaar en verenig je. Jullie zijn de acteurs in het stuk, en zonder de acteurs gaat het stuk niet door”, sluit hij af.

De renners zijn momenteel verenigd in de rennersvakbond CPA. CPA-lid Brent Bookwalter erkende vorige maand nog dat het de organisatie door een gebrek aan expertise aan slagkracht ontbreekt. De CPA kwam eerder deze week in het nieuws met een statement waarin het aangaf niet zonder meer akkoord te gaan met loonsverlagingen.