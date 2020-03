Bookwalter: “Renners hebben nu meer dan ooit een sterke vakbond nodig” dinsdag 31 maart 2020 om 09:50

Brent Bookwalter is van mening dat de rennersvakbond CPA op dit moment onvoldoende toegerust is om optimaal voor de belangen van de renners op te komen. De 36-jarige renner van Mitchelton-Scott vertelt in een gesprek met Cyclingnews dat de renners achterlopen op andere partijen in de wielersport.

“In een perfecte wereld zouden we een rennersvakbond hebben die klaar staat om in te stappen in een tijd als deze. Als er ooit een tijd is geweest dat we een sterke vakbond nodig hebben, dan is het nu”, aldus de Amerikaan.

Bookwalter is een afgevaardigde van de Noord-Amerikaanse afdeling. Hij geeft aan dat niet zozeer een gebrek aan eenheid het probleem is, maar dat er op professioneel gebied nog het een en ander te winnen valt. “We hebben in de loop van mijn carrière enige vooruitgang geboekt, maar we zijn zeker de kleinste vis in de oceaan. Onze voorwaarden en omstandigheden worden vooral gedicteerd door de andere machten. We hebben niet veel invloed”, geeft hij aan.

“Ik denk dat we als rennersvereniging enigszins gerespecteerd worden, maar niet op het niveau van de andere belanghebbenden,” aldus Bookwalter. “Wij zijn degenen in de zaal met de minste middelen in termen van wat we in onze vereniging stoppen. De organisatoren van de wedstrijden, de teams en de bestuursorganen beschikken over experts en professionals uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de marketing. Het is een uitdaging, maar ik ben nog steeds optimistisch dat we onze belangen mee kunnen laten wegen.”

Terugkeer naar de Verenigde Staten

Bookwalter prijst de beslissing van zijn ploeg Mitchelton-Scott om zich al in een vroeg stadium terug te trekken voor wedstrijden. “Het was nadelig voor onze sponsoren en mogelijk ook voor de relatie die onze ploeg heeft met de wedstrijden. Daarnaast hebben renners minder mogelijkheden om zichzelf te bewijzen. Maar in het grote geheel, kijkend naar wat het beste was voor onze gezondheid en naar hoe dit is verlopen, was dit de meest verantwoorde beslissing”, kijkt hij terug.

Hij koos ervoor om zijn Europese basis in Girona te verlaten en terug te keren naar de Verenigde Staten, waar hij veertien dagen in zelf-quarantaine moest. De verhuizing brengt een risico met zich mee. “De kans bestaat dat Europa eerder zal herstellen omdat zij eerder aan de beurt waren. Dus het is zeker realistisch dat ik vast kom te zitten in de VS terwijl de wedstrijden weer op gang komen in Europa,” voorspelt Bookwalter. “Maar we hebben ervoor gekozen om onze taak als ouders bovenaan onze prioriteitenlijst te zetten.”