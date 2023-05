Lamperti zet snelste tijd neer in proloog Tour of Japan, Meijers in de top-20

De proloog van de Tour of Japan (2.1) is gewonnen door Luke Lamperti. De 20-jarige Amerikaan, die uitkomt voor Trinity Racing, bleef zijn Australische ploeggenoot Liam Johnston met één seconde voor. De Japanner Atsushi Oka werd voor eigen volk derde.

In Sakai begon vandaag de 26ste editie van de Tour of Japan. De renners konden zich opmaken voor een proloog van 2,6 kilometer over een biljartvlak parcours. Dit bleek spek naar de bek van Lamperti. De jonge Amerikaan kwam tot een eindtijd van 3:06 en dit bleek genoeg voor de overwinning. Johnston werd dus tweede op één seconde, Oka gaf – als de nummer drie in de daguitslag – twee seconden toe.

Met Jeroen Meijers doet er ook een Nederlander mee aan de Tour of Japan. De 30-jarige coureur van Terengganu Polygon Cycling Team noteerde de achttiende tijd, op zes tellen van ritwinnaar Lamperti. Voor die laatste is het overigens al zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder won Lamperti al etappes in de Volta ao Alentejo, het Circuit des Ardennes en Le Tour de Bretagne én de Rutland-Melton CiCLE Classic.

Good old Mancebo van de partij

Nog een oude bekende in de daguitslag: Francisco Mancebo. De inmiddels 47(!)-jarige Spanjaard werd 32ste op elf seconden van de Amerikaan. Met Nathan Earle, Chun Kai Feng en Gabriel Muller doen er nog een paar oud-profs mee aan de Tour of Japan.

Maandag trekken de renners, in de eerste rit-in-lijn, over een geaccidenteerd parcours van Shimokoma naar Seika. De Tour of Japan duurt nog tot en met zondag 28 mei.