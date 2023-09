woensdag 20 september 2023 om 19:03

Laatste rittenkoers uit loopbaan Thibaut Pinot eindigt met vroege opgave

Thibaut Pinot is bezig met de laatste weken van zijn carrière, maar van zijn laatste rittenkoers had de Fransman duidelijk meer verwacht. De openingsrit van de Ronde van Luxemburg moest de klimmer van Groupama-FDJ vroegtijdig verlaten wegens ziekte.

Voorafgaand aan de Ronde van Luxemburg (2.Pro) had Pinot al aan L’Équipe TV laten weten dat hij zich niet helemaal fit voelde. “Afgelopen weekend en aan het begin van de week ben ik ziek geweest”, vertelde Pinot. Toch ging hij woensdag van start, maar Groupama-FDJ moest halverwege de rit een opgave melden omdat hij ‘verzwakt’ was.

Ook David Gaudu moest ziek opgeven in de openingsrit in Luxemburg, waardoor Groupama-FDJ na de eerste etappe met nog maar vier renners in koers is. Frans kampioen Valentin Madouas is de kopman voor de heuvelachtige ronde.

Voor de 33-jarige Pinot zit zijn carrière er nog niet op. De Ronde van Lombardije op zaterdag 7 oktober moet namelijk zijn laatste kunststukje worden. In 2018 wist Pinot nog Il Lombardia te winnen.