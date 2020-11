La Course gaat zesmaal Mûr-de-Bretagne omhoog

Behalve de Tour de France is zondag eveneens het parcours van La Course bekendgemaakt. In de achtste editie worden de vrouwen zes keer de klim van Mûr-de-Bretagne omhoog gestuurd.

La Course by Le Tour de France wordt komende zomer voor de achtste keer gehouden. Nadat de wedstrijd eerder al plaatsvond op de Champs-Élysées in Parijs, in de Alpen en rond Pau en Nice, vormt deze keer de Mûr-de-Bretagne het decor. Terwijl de mannen in de tweede etappe tweemaal omhoog rijden, beklimmen de vrouwen de Bretoense Alpe d’Huez liefst zes keer. Het parcours is ongeveer 130 kilometer lang en bestaat uit meerdere lokale ronden.

La Course wordt gehouden op zondag 27 juni, dezelfde dag als de tweede Touretappe.