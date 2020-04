Kwiatkowski biedt medisch personeel appartementen aan, Rowe regelt nieuwe fiets maandag 6 april 2020 om 18:08

Michał Kwiatkowski heeft in zijn thuisstad Toruń verschillende appartementen gratis beschikbaar gesteld aan medisch personeel. De wereldkampioen van Ponferrada 2014 schrijft op Facebook dat hij op deze manier dokters en verplegers wil bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

“Er bestaan geen woorden om het medische personeel te bedanken voor hun werk”, aldus Kwiatkowski. “Misschien hebben sommige dokters, verplegers of ander medisch personeel angst om terug te keren naar hun appartement uit vrees voor de gezondheid van hun geliefden. Mijn aanbod is geldig voor al het verplegend personeel”, schrijft hij. De appartementen zijn vanaf dinsdag beschikbaar.

Rowe doneert een fiets

Ook ploeggenoot bij Team Ineos Luke Rowe toonde met een sympathiek gebaar zijn steun voor het medisch personeel in zijn land. Nadat een medewerker van het universitair ziekenhuis in Cardiff op Twitter een berichtje plaatste dat na zijn dienst zijn fiets gestolen was, zorgde Rowe ervoor dat hij een nieuw exemplaar kreeg. “Hij vroeg me wat mijn lengte was en wat voor soort fiets ik had gehad en zei dat hij ’s ochtends iets zou laten brengen”, vertelt een gelukkige Tom Roberts aan de BBC.