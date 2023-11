maandag 6 november 2023 om 12:47

Kuurne-Brussel-Kuurne start de komende drie jaar niet meer in Kuurne

Kuurne-Brussel-Kuurne zal de komende drie jaar niet meer van start gaan in Kuurne. Die eer is vanaf 2024 weggelegd voor Kortrijk, die een overeenkomst hebben getekend met de organisatie. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Volgens de Vlaamse krant heeft de Kortrijk de voorbije jaren al flink wat geld betaald om de stad door een helikopter in beeld te brengen tijdens de koers. Dat bedrag zal nu gradueel stijgen, van 75.000 euro in 2024 tot 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026.

De meest recente editie van Kuurne-Brussel-Kuurne werd gewonnen door Tiesj Benoot. De Belg reed in de absolute finale weg van zijn medevluchters. Nathan Van Hooydonck maakte het feestje van Jumbo-Visma compleet door tweede te worden, Matej Mohoric legde beslag op plek drie. Taco van der Hoorn en Tim Wellens zaten ook mee in de goede vlucht, maar moest vrede nemen met de vierde en vijfde plaats.