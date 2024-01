dinsdag 16 januari 2024 om 16:09

Kuurne-Brussel-Kuurne maakt deelnemende ploegen bekend: TDT-Unibet niet van de partij

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne zal op zondag 25 februari 25 ploegen verwelkomen aan de start. Het gaat om zeventien WorldTeams en acht ploegen met een ProTeam-licentie. TDT-Unibet Cycling Team, de ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel, heeft geen uitnodiging ontvangen.

De ProTeams die wel aan de start zullen verschijnen van de 76ste editie van de Vlaamse voorjaarsklassieker, zijn Lotto Dstny, Team Flanders-Baloise, Israel-Premier Tech, Bingoal WB, TotalEnergies, Uno X Mobility, Q36.5 Pro Cycling en Tudor Pro Cycling.

Verder zijn zeventien (van de achttien) WorldTeams straks van de partij in Kuurne. Alleen de Amerikaanse formatie EF Education-EasyPost geeft forfait voor de 1.Pro-klassieker. Een echte verrassing kunnen we dit niet noemen: de ploeg van manager Jonathan Vaughters schitterde ook vorig jaar al door afwezigheid.

The teams at the start of #KBK24 ! Looking forward🤩🏁 pic.twitter.com/PrKyR9zsWL — KuurneBrusselKuurne (@KuurneBxlKuurne) January 15, 2024

In november kwam het nieuws naar buiten dat Kuurne-Brussel-Kuurne de komende drie edities niet meer van start zal gaan in Kuurne. Die eer is vanaf 2024 weggelegd voor Kortrijk. Deze stad heeft een overeenkomst getekend met de organisatie. Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, sprak vervolgens van een ‘zwarte dag voor onze gemeente.’

Vorig jaar werd Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen door Tiesj Benoot. De Belg wist toen een dominant optreden van zijn ploeg Jumbo-Visma – inmiddels Visma | Lease a Bike – met verve af te ronden. Op de erelijst van KBK prijken heel wat grote namen, met onder meer Peter Sagan, Mark Cavendish, Tom Boonen, Peter Van Petegem, Johan Museeuw, Jan Raas en Roger De Vlaeminck.